Aufregung um Prügelorgie

Wie Ärzte feststellten, wies die Lebensgefährtin des Beschuldigten eine Platzwunde am Kopf sowie Hämatome an Stirn, Oberarmen und Füßen auf. Zudem ergab die Untersuchung, dass die Frau auch eine Verbrennung am Oberschenkel erlitten hatte, vermutlich von einer Zigarette. Befunden zufolge sind bei der Patientin auch etliche Rippenfrakturen, die ihr offenbar zu verschiedenen Zeitpunkten zugefügt worden waren, dokumentiert. Aus medizinischer Sicht handelt es sich eindeutig um Verletzungen aufgrund von Gewaltanwendungen. Bereits am 21. Jänner hat sich ein ähnlicher Vorfall ereignet. Die Frau soll vom Freund brutal angegriffen worden sein. Das Krankenhaus Eisenstadt gab schwere Verletzungen an. Es folgte schon damals eine Anzeige - und ein Betretungsverbot.