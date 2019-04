Anwalt klagt Höchstrichter wegen 380-kV

Klagsschrift wird am Dienstag eingebracht

List will am Dienstag eine Klagsschrift wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen Verfassungsrichter Dr. Michael Holoubek einbringen. Das ist jener Höchstrichter, der als Aufsichtsrat bei den Wiener Stadtwerken sitzt. Das Gesetz (§ 62 Abs. 2) sagt dazu ganz klar: Der Richter darf keine Nebenbeschäftigung ausüben, die die Vermutung der Befangenheit in Ausübung des Dienstes hervorrufen könnte.