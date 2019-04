Steuerreform: 1000 Euro Entlastung für jeden

Steuerlich begünstigte Mitarbeitererfolgsbeteiligungen

Geht es nach der Regierung, so sollen die Mitarbeiter außerdem am Erfolg des Unternehmens, für welches sie arbeiten, beteiligt werden. So sollen Mitarbeitererfolgsbeteiligungen künftig steuerlich begünstigt werden. Laut dem Regierungspapier soll eine Begünstigung in Höhe von maximal zehn Prozent des Gewinns und jährlich bis zu 3000 Euro pro Arbeitnehmer eingeführt werden. Derzeit erhalten Mitarbeiter bei der Beteiligung am Unternehmensgewinn nämlich keine abgabenrechtliche Begünstigung. Durch diese Maßnahme sollen die Interessen von Unternehmen und Arbeitnehmern noch besser in Einklang gebracht werden, hieß es.