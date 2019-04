Samsung lässt Bericht zu Galaxy Fold löschen

Die Bastler, die dem Galaxy Fold nach Zerlegung in dessen Einzelteile mehrere Mängel bescheinigt hatten, betonten, dass alle neuen Produkte vor Herausforderungen stünden. „Wir sind dankbar, einen Einblick in die Vorgehensweise der Samsung-Ingenieure bei einigen dieser Herausforderungen gegeben zu haben, und wir freuen uns darauf, so schnell wie möglich mehr darüber zu erfahren.“ Wann dies der Fall sein wird, ist allerdings absolut offen: Samsung hat den ursprünglich für den 3. Mail geplanten Verkaufsstart des Galaxy Fold auf unbestimmte Zeit verschoben.