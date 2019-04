Salzburg: „So verlieren wir auch das Cup-Finale!“

Mittwoch in Salzburg hatte der WAC bis Minute 87 geführt, an der Sensation geschnuppert. Beim „Rückspiel“ in Wolfsberg waren die Wölfe nicht mehr zu bändigen, feierten nach 16 sieglosen Partien den ersten Triumph über den Serienmeister seit 21. März 2015. Die Ilzer-Truppe gab zwar erneut ein 1:0 aus der Hand. Koita hatte mit Köpfchen Friesenbichler in Stellung gebracht, Bulle Ulmer stand zu weit weg - Führung für die Hausherren (35). Joker Gulbrandsen erzielte nach der einzig schönen Salzburg-Kombi über Junuzovic, Daka und Minamino den Ausgleich (1:1). Ritzmaier hielt nach zu kurz abgewehrtem WAC-Freistoß aber voll drauf, traf ins lange Eck zum 2:1 (72.).