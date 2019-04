Schwierige Bergung für abgestürzten 82-Jährigen

Hubschrauber kehrte wegen Nebel um

Der dann alarmierte Notarzthubschruaber Christophorus 4 konnte zwar noch Flugretter und Arzt nahe des Unfallortes absetzen, musste dann aber aufgrund aufkommenden Nebels wieder zurück in die Basis nach Reith fliegen. So blieb den Bergrettern und dem Flugrettungsteam nur die bodengebundene Bergung des Verunglückten mittels Seilsicherung in der Gebirgstrage, die dann noch einmal rund zwei Stunden in Anspruch nahm, ehe der Patient im Bergrettungsfahrzeug zu Tal gebracht und dem Rettungsdienst für die Einlieferung ins Krankenhaus St. Johann übergeben werden konnte. Gegen 21 Uhr konnte der Einsatz bei Regen und Kälte abgeschlossen werden.