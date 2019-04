Protest für HC Linz als fast letzte Minihoffnung

„Wir haben wieder zu viele Fehler gemacht, in so einem Spiel rächt sich das doppelt“, hadert Handball-Linz-Trainer Slavko Krnjajac mit der 25:31-Pleite beim ersten Abstiegs-Spiel der Best-of-3-Serie in Leoben. Will man in der Liga bleiben, muss am Samstag im zweiten Spiel ein Sieg her. Die zweite Mini-Hoffnung: Ein Linz-Protest gegen eine Schiedsrichter-Entscheidung