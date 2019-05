Kärntner Tänzer planen neuen „Cirque du Soleil“

All das, was auf der Bühne gezeigt wird, hat der 25-Jährige am eigenen Leib erfahren. Er möchte damit anderen Mut machen. „Als Schüler war ich klein und dünn. Daher war ich oft das Ziel von Angriffen. Außerdem wurde ich als Schleimer abgestempelt, nur weil ich den Lehrern die Türe aufgehalten habe. Dabei bin ich so erzogen worden.“