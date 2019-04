Aufsteiger Thalgau ließ Violett verzweifeln

„Eigentlich war das überragend, wir haben der Austria eine Lektion erteilt“, war Trainer Stevic zwar begeistert. Aber: Am Ende stand’s 4:4, Mayer und der junge Memic glichen in der langen Nachspielzeit noch aus. „Eigentlich muss es 6:3 stehen, wir hätten sie vom Platz schießen können“, trauerte Stevic dem Sieg nach. Zumal er selbst in der zweiten Hälfte noch Elfmeter gefordert hatte. Schaider analysierte: „Wir müssen vom Kopf her fokussierter sein. Wenn man die Zweikämpfe nicht annimmt, geht’s halt nicht. Gerade gegen solche Gegner ist das eben entscheidend.“