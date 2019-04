Nicht nur Hallein mit Lorant-Effekt

Am Sonntag stand indes das Debüt von Betreuer Christoph Knaus (ehemals Kroneisl) bei Hallwang an. Er hatte erst Montag den geschassten Jürgen Aschauer beerbt. Bei den „aufmunitionierten“ Grödig-Fohlen lief es aber nicht nach Wunsch. Just Talha Yarat, der tags zuvor in der Westliga gegen Dornbirn das 1:0-Goldtor erzielt hatte, traf spät zum 2:1 für die Grödiger. Bergheim ist nach dem 4:1 gegen Berndorf neuer Spitzenreiter. Gabriel Matlaschek