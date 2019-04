So wurde ein Villacher zum berühmtesten Fußballfan

„Jetzt hab ich vergessen, den Bart grün anzumalen“, ärgert sich Karl Finding, als ihn die „Kärntner Krone“ in seiner zweiten Heimat - in Wien-Hütteldorf - besucht. Halb so wild - der 72-Jährige ist auch so eine schillernde Erscheinung. Seit 40 Jahren bereichert der Draustädter die Spiele der Hütteldorfer. Sein Markenzeichen: der Zylinder mit der Lautsprecherbox. Damit ist der „Rapid-Charly“ europaweit bekannt geworden.