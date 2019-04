Haas: „Platz zehn ist nicht unser Anspruch“

Drei Jahre nach dem Bundesliga-Abstieg „gurkt“ Grödig in der Westliga im Mittelfeld herum. Samstag gelang mit dem 1:0 gegen Leader Dornbirn ein schöner Prestige-Erfolg. Und der weckte in Manager Christian Haas den Kampfgeist: „Es ist nicht unser Anspruch, um Platz zehn zu spielen“, meinte der 41-Jährige. Sein klares Ziel in der künftigen Eliteliga: die Top 3.