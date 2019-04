Sex-Übergriff auf Häftling in überfüllter Zelle

Zelle eigentlich nur für drei Insassen geplant

Brisant dabei ist: Der Inhaftierte soll in einer Zelle einquartiert sein, in der eigentlich nur Platz für zwei weitere Häftlinge ist. Doch wegen akuter Platznot sollen dort derzeit drei weitere Insassen untergebracht sein. In Summe befindet sich darin also ein Gefangener zu viel. Genau in diesem Haftraum soll sich die Gewalttat zugetragen haben.