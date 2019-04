„Die Lebensqualität hat sich spürbar verbessert“

„Ruhe am Nachmittag, am Abend und am Sonntag“

Zunächst wurde das „Sonnenplatzl“, an dem sich die Klientel überwiegend aufgehalten hat, rundherum eingezäunt. „Mittlerweile wird das Platzl zeitgleich mit der Einrichtung zugesperrt. Dadurch herrscht angenehme Ruhe am Nachmittag, am Abend und am Sonntag. Außerdem wurden zahlreiche Parkbänke im Bereich Kapuzinergasse, Bienerstraße und Kärntnerstraße entfernt“, sagen die Anrainer.