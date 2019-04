Weiter Aufregung um das Primärversorgungsnetzwerk

„Das Modell der Primärversorgungszentren liegt mir am Herzen. Deshalb bin ich erschüttert über die Berichte über die Streitereien in Sierning!“ Für den SPÖ-Landtagsabgeordneten Peter Binder trifft es sich gut, dass am Montag, 29. April, eine seit langem geplante Tagung der Gesundheitsplattform des Landes stattfindet. Dort wird er das Thema Sierning ansprechen: „ÖVP-Gesundheitsreferentin Haberlander muss sofort für Aufklärung sorgen und gegebenenfalls die Probleme beseitigen!“