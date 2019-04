„Die Jahreszeiten“ als getanzte Bildergalerie

Präzise Leichtigkeit

All das (und vieles mehr) verkörpert das Ensemble des Grazer Opernballetts mit präziser Leichtigkeit. Fast ist es ungerecht, aus der famos miteinander tanzenden Einheit Solisten hervorzuheben: Enrique Sáez Martínez glänzt als athletisch-beschwipster Bacchus, Lucie Horná begeistert als Haydns Security und Kristín Marja Omarsdóttir sorgt als Frau im Winter für einen der wenigen berührenden Momente in den sonst so konsequent in Richtung Komödie schielenden „Jahreszeiten“.