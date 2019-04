KH Nord: Spitalswache kostete zehn Millionen Euro

In gut einem Monat geht das wohl am besten bewachte Gebäude Österreichs in Betrieb. Bis zu 120 Sicherheitsleute am Tag riegelten das Krankenhaus Nord ab. Private Security-Firmen verdienten sich an der Baustelle eine goldene Nase. Zehn Millionen Euro zahlte der Krankenanstaltenverbund seit 2014 für ihre Dienste.