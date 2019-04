Wer in Österreich wie viel an Steuern bezahlt

So blieb etwa 2016 von 5,2 Milliarden Euro an Entlastung real kaum etwas übrig, weil gleichzeitig einzelne Mehrwertsteuersätze, die Kapitalertragsteuer auf Aktien, Grunderwerbsteuer usw. angehoben wurden. „Die Gegenfinanzierung erfolgt zum größeren Teil über die Erhöhung der Steuereinnahmen, die 2016 knapp 2,5 Milliarden Euro beträgt und bis 2019 auf 3,5 Milliarden Euro im Jahr zunimmt“, so das Wifo damals kühl. 2009 schnürte Pröll ein Paket um 2,8 Milliarden Euro, das laut Wifo zwar Kleinstbezüge entlastete, Gering- und Mittelverdiener aber mehr zu Kasse bat.