China: Die Schlaglöcher der neuen Seidenstraße

Weg und Ziel: China ist, wie die Staatsnamen „Mitte der Welt“ bzw. „Alles unter dem Himmel“ schon sagen, ein in sich ruhender Kosmos. China geht allein seine Wege und schaut sich das selbstzerstörerische Chaos im Western aus der ersten Reihe fußfrei an. In Afrika bekommt der Westen von China die Quittung, dass er den Kontinent nach Kolonialismus und Ausbeutung verwahrlosen ließ.