Wintereinbruch in Teilen Salzburgs

Nach dem Sonnenbaden mussten am Sonntag in Salzburg wieder Winterstiefel hervorgeräumt werden: In einigen Teilen schneite es sogar bis in Tal. Vom Katschberg wurden zehn bis zwanzig Zentimeter Neuschnee gemeldet. Schaufeln war wieder angesagt. Schnee meldeten auch einige Gemeinden in Oberpinzgau. Bikerennen-Organisator HP Kreidl trainierte im Schnee für den Venediger Rush.