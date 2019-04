Auto explodiert im Drive-in von Fast-Food-Lokal

Flammengegrillt serviert haben wollte ein Mann in den USA eigentlich nur seinen Burger und nicht sein Auto: Er hatte seinen Pick-Up-Truck mit einer großen Propangasflasche beladen, als ihn während der Fahrt der Hunger überkam. Im Drive-in eines Fast-Food-Lokals fing der Wagen dann plötzlich Feuer und ging schließlich in einer gewaltigen Explosion in Flammen auf. Der Fahrer wurde leicht verletzt, das Restaurant musste evakuiert werden.