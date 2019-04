Loibl- und Wurzenpass nach Schneefällen gesperrt

Nach starken Schneefällen sind in Kärnten zuerst der Wurzenpass und am frühen Sonntagnachmittag auch noch der Loiblpass für den gesamten Verkehr gesperrt worden. Es gab mehrere Unfälle, am Loibl ging außerdem auf slowenischer Seite in Grenznähe eine Mure ab, welche die Straße verschüttete. Slowenienreisenden wurde geraten, über den Karawankentunnel auszuweichen.