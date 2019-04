Nasser Abschied vom April, sonniger Start in Mai

„Vor allem vom Tiroler Unterland über Salzburg und Oberösterreich bis ins Most- und Waldviertel regnet es am Montag und Dienstag häufig, verbreitet kommen hier 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter zusammen“, so Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Am Nachmittag regnet es dann vom Arlberg bis in den Wienerwald verbreitet. „Im Osten und Süden weht hingegen kräftiger bis stürmischer Nordwestwind, der meist für trockene Bedingungen sorgt“, sagt Spatzierer. Die Temperaturen kommen landesweit nicht über vier bis 14 Grad hinaus.