Gschnitztal hat als neues Bergsteigerdorf viel vor

10-Jahr-Jubiläum und ein Fest für die Neuen

Das Gschnitztal ist das Jubiläums-Bergsteigerdorf, das anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Vereinigung gekürt wurde. Auch der Start fand in Tirol statt: In Ginzling wurde unter der Schirmherrschaft des Alpenvereins die Vereinigung der Bergsteigerdörfer aus der Taufe gehoben. Orte, die Ursprünglichkeit leben. 29 Bergsteigerdörfer gibt es heute in den Alpen, sieben in Tirol. Am Sonntag wird im Gschnitztal die Aufnahme in die Bergsteigerdorf-Familie gefeiert.