US-Soldat soll grundlos Zivilisten ermordet haben

15-jährigen IS-Kämpfer erstochen?

Dabei soll er einen alten Mann erschossen haben, der lediglich Wasser holte, und ein Schulmädchen, das am Ufer des Flusses Tigris spazieren ging. Augenzeugen berichteten zudem, dass er regelmäßig mit einem schweren Maschinengewehr von einer Brücke am Tigris so lange auf Wohnhäuser schoss, bis das Magazin leer war. Ohne Grund. Besonders bestialisch: In einem Gefangenenlager soll er einen verwundeten 15-jährigen IS-Kämpfer, der gerade von Sanitätern behandelt wurde, mit Messerstichen in Hals und Bauch getötet haben. Gallagher soll danach auf einem Foto mit einer US-Flagge über dem Toten posiert haben. Dann soll der 39-Jährige vor seinen Kollegen damit geprahlt haben, wie viele Menschen er getötet habe.