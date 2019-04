Dämpfer für Wattens! Wacker II gewinnt Tirol-Derby

Für Wattens war es die dritte Saisonniederlage. Davor hatte der Aufstiegsaspirant in der Liga nur zweimal gegen Ried verloren. Florian Toplitsch brachte Wattens in Innsbruck zwar in Führung (30.). Bei Wacker II setzte Elvin Ibrisimovic seine Torserie mit zwei Treffern fort (39., 66.). Der 20-Jährige hat in den vergangenen drei Partien fünf Tore erzielt. Dazu traf auch noch Markus Wallner für die Innsbrucker (55.). Wattens gelang durch Ione Cabrera nur noch der Anschlusstreffer (72.).