Bluttat in Dornbirn: Hoffnung auf Hinweis geplatzt

Große Hoffnungen hat die Polizei in Dornbirn in eine 24 Jahre alte Zeugin gelegt, die nach der Bluttat am Freitagabend - ein 27-Jähriger starb aufgrund massiver Bauchverletzungen nahe dem Bahnhof Dornbirn-Haselstauden - die Exekutive alarmiert hatte. Doch die Einvernahme der jungen Frau sollte den Ermittlern keine neuen Erkenntnisse bringen - damit liegt immer noch keine Personenbeschreibung des Täters vor. Die Polizei ermittelt weiter auf Hochtouren.