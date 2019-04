Gerhard Roth ermittelt im venezianischen Labyrinth

Zweiter Teil einer Trilogie

Doch der zweite Teil von Gerhard Roths Venedig-Trilogie, die er 2017 mit „Die Irrfahrten des Michael Aldrian“ begonnen hat und an deren drittem Teil er aktuell schon schreibt, ist weit mehr als ein literarisch ausgefeilter Kriminalroman. Ganz im Gegenteil, man ist sich von Beginn der Lektüre an nie wirklich sicher, ob all das denn wirklich passiert, oder ob Lenz nach einem missglückten Selbstmordversuch zwischen Leben und Tod, zwischen Fakten und Fiktion hängen geblieben ist: „Das Labyrinth war sein eigenes Gehirn, in dem er zwangsweise herumirrte“, schreibt Roth kryptisch.