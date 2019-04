Erneut zwei Polizisten bei Einsätzen verletzt

Bei Ladendiebstahl erwischt

Zunächst wurden Beamte gegen 18 Uhr in die Gablenzgasse im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen. Ein Detektiv hatte in der Lugner City eine 34-jährige Verdächtige bei einem Ladendiebstahl ertappt. Diese verhielt sich äußerst aggressiv, „schrie herum, beschimpfte die Anwesenden und weigerte sich, an der Amtshandlung mitzuwirken“, so Polizeisprecher Harald Sörös am Sonntag.