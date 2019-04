Auf den Spuren des Mürztaler Foto-Pioniers

Die Kindheit verbrachte Böhm in Wien. Sein Vater war ein kaiserlicher Gärtner in Schönbrunn und nahm den Sohn oft mit ins Theater - so wurde die Leidenschaft für die Bühne geweckt. Den Berufswunsch Schauspieler konnte sich Böhm später erfüllen, Gastspielreisen führten ihn mehrmals nach Mürzzuschlag. Dort fotografierte er die Waldheimat des von ihm verehrten Dichters Peter Rosegger.