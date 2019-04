Drei weitere Kärntner an Masern erkrankt

„Wir haben uns gerade leise Hoffnungen gemacht, am Ende der Masernfälle angekommen zu sein. Nun sind aber drei weitere Fälle hinzugekommen“, informiert Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Damit lautet die aktuelle Masern-Statistik: 18 Erkrankungen und ein Verdachtsfall. Bei den drei Neuerkrankungen handelt es sich um völlig neue Fälle, die in keiner Verbindung zu einem bereits bestätigten Erkrankungsfall stehen. „Es handelt sich also um keine Familienangehörige, sondern um Fälle, die sich für uns zum jetzigen Zeitpunkt isoliert darstellen“, so Prettner. Unter den neuen Erkrankten ist ein neunjähriges Kind, die beiden anderen Personen sind Jahrgang 1997 und Jahrgang 1983. Bis dato konzentrieren sich die Masernfälle auf den Zentralraum Kärntens, eine der Neuerkrankten kommt nun aus dem Bezirk Völkermarkt. Prettner appelliert weiterhin, sich impfen zu lassen. „Mit einer Impfung schützt man nicht nur sich selbst vor einer Erkrankung, Impfen ist auch eine solidarische Verantwortung jenen Mitmenschen gegenüber, die keinen Impfschutz erhalten dürfen, zum Beispiel Babys oder Menschen mit bestimmten Krankheitsbildern.“