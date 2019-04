ORF-Aufsichtsratschef legt Wolf „Sabbatical“ nahe

„Wäre ich Wrabetz, würde ich Wolf vor die Tür setzen“

Bereits zuvor hatte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky, an dessen Auftritt in der „ZiB 2“ sich der neueste Streit zwischen der Regierungspartei und dem öffentlich-rechtlichen Sender entzündet hatte, ORF-Chef Alexander Wrabetz die Entlassung des Nachrichtenmoderators „vorgeschlagen“. „Wäre ich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, würde ich Armin Wolf vor die Tür setzen!“, schimpfte Vilimsky am Tag nach der „ZiB 2“-Sendung in einem Interview mit „Heute“.