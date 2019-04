Notre-Dame-Feuer: Anrainer sollen Wohnungen putzen

Tests hätten ergeben, dass durch das Feuer in der Kirche Partikel des toxischen Metalls freigesetzt wurden, das im Gerüst der Kirche sowie im eingestürzten Spitzturm verbaut war, teilte die Polizei mit. Ermittler fanden demnach Blei in Gegenden nahe dem Gotteshaus. Öffentliche Bereiche im Umkreis, in denen Menschen Bleipartikeln ausgesetzt sein könnten, wurden geschlossen. Sie sollen erst wieder geöffnet werden, wenn die Werte Normalniveau erreicht haben.