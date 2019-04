Gegen Thiems Gala war Nadal hilflos: Heute Finale

Offensive glückte

Wie immer gegen Nadal suchte Thiem sein Heil in der Offensive, feuerte aus allen Rohren. Dabei schaffte er es, in den Rallyes tatsächlich meist am Drücker zu sein. Sowohl mit Vorhand als auch Rückhand verfügte er über eine weit bessere Länge als Nadal. Da bestätigte er Günter Bresnik: „Es gibt kaum einen Spieler, der auf beiden Seiten so schnell spielt wie Dominic.“ Zudem gelang es Thiem, den Hausherren auf dem nach ihm benannten Platz immer wieder mit grandiosen Stopps zu überraschen.