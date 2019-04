Schüsse auf Synagoge: Frau getötet, Rabbi verletzt

Täter „war definitiv jemand mit Hass in seinem Herzen“

Bürgermeister Steve Vaus sagte: „Wir sind denen in der Gemeinde dankbar, die sich dem Schützen entgegenstellten und verhinderten, dass dies ein noch schlimmerer Vorfall wurde.“ Er gehe davon aus, dass der Angreifer gezielt eine Synagoge ins Visier genommen habe: „Ich habe gehört, dass es definitiv jemand mit Hass in seinem Herzen war, Hass auf unsere jüdische Gemeinschaft.“ Und er fügte an: „Ich will, dass Sie wissen, dass das nicht Poway ist.“ Denn in Poway hielten die Menschen zusammen. „Wir werden das überstehen.“