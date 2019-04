Rasantes Abbiegemanöver: Motorrad-Fahrer verletzt!

Ein deutscher Pkw-Lenker (27) bog am Samstag Abend bei einer Kreuzung in Innsbruck links ab, obwohl das an dieser Stelle verboten ist. Er kollidierte mit einem Motorrad-Fahrer (22), der sich schwere Verletzungen zuzog. Von einem Taxi behindert wurde - wie erst jetzt bekannt wurde - hingegen bereits am 11. April eine Radfahrerin (27) in Innsbruck. Die Polizei sucht Zeugen.