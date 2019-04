Barca macht Gewinn des 26. Meistertitels perfekt

Für Messi ist es bereits der zehnte Meistertitel, den er mit Barca einfährt. Der Kapitän durfte die Trophäe noch am Abend nach dem Spiel entgegennehmen. 34 Saison-Tore hat der 31-Jährige in der Liga bisher zu Buche stehen - in 32 Einsätzen. Barcelona unterstrich seine nationale Dominanz. Acht der jüngsten elf spanischen Meisterschaften gingen an die Katalanen. 23 Liga-Spiele ist das Team von Trainer Ernesto Valverde bereits ungeschlagen. Am 25. Mai folgt das Cupfinale gegen Valencia. Im Mittelpunkt steht aber die Champions League. In dieser empfängt Barcelona am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel den Vorjahres-Finalisten Liverpool.