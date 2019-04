„Rat auf Draht“ für steirische Gartenfreunde

Schreiberin dieser Zeilen ist selbst verblüfft über das Wissen der Experten am anderen Ende der Telefonleitung: Bei einem Kaffeehaus hatte ich eine spektakuläre Pflanze gesehen, also eigentlich nur einen Stamm mit Blättern dran. Keiner wusste, wie sie heißt. Also habe ich das Foto eines Blattes gemailt - und postwendend war die Antwort schon da: ein Blauglockenbaum. Hut ab! So etwas ist bemerkenswert.