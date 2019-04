Ried-Coach Baumgartner: „Wir schaffen das“

„Und wir waren in der Tordifferenz zwölf Tore hinten, sind jetzt acht vorne, haben also 20 mehr geschossen.“ Der Grund: „Wir haben taktisch etwas verändert.“ In diesen Überlegungen spielt Winter-Zugang Marco Grüll von Westligist St. Johann eine nicht unwesentliche Rolle. Der Flügelflitzer erzielte Freitag sein sechstes Tor, war an der Hälfte (!) aller Ried-Goals im Frühjahr beteiligt. „Für mich ist es schwer einzuschätzen, warum er erst mit 20 Jahren den Sprung ins Profigeschäft gewagt hat. Er ist von der Motorik und Biologie ein extrem guter Sportler“, meinte „Baumi“, der mit Ried weiter ungeschlagen ist (sechs Siege, drei Remis).