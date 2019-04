Alkolenker rammt im Innviertel Zaun und Haus

Führerschein ade

Dabei wurden der Gartenzaun, die Gartenmauer und die Fassade des Hauses beschädigt. Der Pkw kam daraufhin am Gehsteig zum Stillstand. Der 28-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Bei dem Fahrzeuglenker wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,54 Promille ergab. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.