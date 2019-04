Erpresser-Bande droht Lebensmittel-Riesen mit Gift

„Wir sind keine Terroristen, nicht psychisch krank. Was wir wollen? Dasselbe wie Sie: Geld. Wir wollen 300.000 Euro“ – in Englisch machen die „Geschäftsleute“ (wie sich der oder die Täter nennen) klar, worauf sie es abgesehen haben. Dutzende Drohbriefe (allesamt aufgegeben am 1. April in Belgien) im selben Wortlaut wurden an Lebensmittel-Riesen in halb Europa versendet.