Surf Worldcup: Sie verzaubert den Neusiedler See

Der Surf Worldcup in Neusiedl am See hat mehr zu bieten als nur sportliche Action, zum Beispiel musikalische Highlights. Am Samstag trat etwa Ines Perndorfer beim Singer-Songwriter-Festival auf. Unmittelbar danach bat sie krone.tv-Moderator Michael Fally zum Interview. Im Zuge dessen gab Ines auch ihren Song „Bottles“ zum Besten (alles im Video oben).