Nachwuchs-Schnüffler auf vier Pfoten und 2 Beinen

Bub, 12 Jahre, nach Streit mit seinen Eltern vermisst. Letzte Sichtung war am Zebrastreifen im Ortszentrum von Spital am Pyhrn“ – die Anweisungen für Michael Buchegger (14) und seinen zweijährigen Rottweiler-Mix „Rex“, der seine Nase in eine Geruchsprobe des Gesuchten steckt, sind klar. Das Nachwuchs-Team der Suchhundestaffel des Österreichischen Rettungsdienstes (ÖRD) bekommt Unterstützung vom neuen Bundes-Chef, Michael Stiedl aus Spital, der weiß, wo sich Kilian Schmeißl versteckt hat. Der 12-Jährige hatte natürlich keinen Streit, sondern spielt den Vermissten. Er trainiert sonst auch mit Labrador „Finn“, damit er mit 16 offiziell als Hundeführer in Sucheinsatz gehen darf.