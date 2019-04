Für Drogenlenker wird es künftig so richtig teuer

Besonders in der Bundeshauptstadt wurde zuletzt ein eklatanter Anstieg an Drogenlenkern registriert. Gerade junge Männer seien „überproportional oft unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs“, heißt es aus dem Innenministerium. „Drogenlenker sind derzeit weit weniger gefährdet, von der Polizei erwischt zu werden, als alkoholisierte Autofahrer.“ Dies liege nicht zuletzt an den aufwendigen Untersuchungen, die an verdächtigen Lenkern vorgenommen werden müssen. Doch das soll sich nun ändern, und zwar mit der nächsten Novelle zur Straßenverkehrsordnung - der Entwurf dafür wird am Montag in Begutachtung gehen.