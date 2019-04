In Perg glüht XXL-Holzofen für Schlemmer-Produkte

Sonder-Sortiment für die Insel

Billa in Österreich, Rewe, Aldi und Lidl in Deutschland haben die Speisen aus dem Mühlviertel im Sortiment, dazu läuft auch das Geschäft in England gut. Für die Briten wurde gemeinsam mit dem Lebensmittelkonzern Kraft Heinz ein eigener Toast mit den auf der Insel so beliebten Baked Beans entwickelt. „Sogar das Brot ist auf den englischen Markt abgestimmt“, sagt Gerhard Lanz, Geschäftsführer des Yummhy-Austria-Standorts in Perg.