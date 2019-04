Beete zwischen Beton: Freude der Stadt-Gartler

Ekatarina Toska, Bewohnerin der ersten Stunde am Stadtwerkeareal, zeigt stolz ihr eigenes Hochbeet: „Es ist ein wunderschöner Ausgleich.“ Andere Nachbarinnen mit grünem Daumen haben ebenso Blumenerde ausgebracht: Kräuter für die Küche sind am beliebtesten, dann kommen Gemüse und Blumen. „Das Stadtwerk unterteilt sich in drei Bereiche“, schätzt auch Klemens Manzl vom Hilfswerk das Umfeld: „Der Boulevard, vorne die Uni und im hinteren Bereich wird es richtig Grün.“ Bei den drei neuen Gebäuden am Areal wurde auch auf genug Grün wert gelegt: „Wir haben da einen richtigen Wald, sicher 40 Bäume“, betont Bernhard Ölz von der Prisma Unternehmungsgruppe.