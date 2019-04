Ein Netzwerk im Hintergrund

Also doch zwei Radiologie-Standorte in Zell am See: Wer die Historie kennt, wundert sich über den Schwenk. Ursprünglich war von Einsparungen die Rede, wenn die Radiologie vom Klinikum übernommen wird. Jetzt will das Spital auch ein Ambulatorium in der Stadt führen. Die Ärztekammer schlägt Alarm.