Cobra-Beamte trainieren furchtlos in der Luft

Binnen 70 Minuten in ganz Österreich

„Primär benutzen wir den Polizeihubschrauber, um die Beamten rasch von A nach B zu verlegen. Wir wurden etwa im Zuge des Amoklaufs 2016 in München angefordert. Mit dem Hubschrauber waren wir relativ rasch am Einsatzort“, sagt ein Ausbildungsleiter der Cobra. Binnen 70 Minuten können die Beamten prinzipiell an jedem Ort in Österreich sein.