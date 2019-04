Hobby-Köche auf dem Weg zur Hauben-Küche

Fünf Kandidaten aus der Steiermark (Heidi Vodenik, Renate Zierler, Angela Fessl, Günther Fuchs, Michael Meierhofer) und ein Teilnehmer aus Kärnten (Stefan Baumann) kochten am Samstag im Steiermarkhof um den Einzug ins Finale der ÖsterreichischenHobby-Kochmeisterschaften. In insgesamt eineinhalb Stunden musste das vorab eingereichte 3-Gang-Menü auf den Tisch - und zur prominent besetzten Jury. Starkoch Heinz Hanner streute den Kandidaten gleich einmal Rosen: „Manches Gericht erreicht bei dem Wettbewerb Haubenniveau.“ Schauspieler und Kabarettist Christoph Fälbl lief schon beim Anblick der Speisen das Wasser im Mund zusammen. Gut so, denn: „Ich lege großen Wert auf das Aussehen. Die Art des Anrichtens, also der erste Eindruck, ist ebenso wichtig wie der Geschmack!“ Fälbl muss es wissen. Vor seiner Bühnen-Karriere absolvierte er die Gastgewerbefachschule in Wien - Koch, Kellner, Rezeptionist, gastronomischer Fachmann. „Ich koche noch immer gern - aber nur dann, wenn ich will! Mit dieser Einstellung wäre ich in der Gastronomie nicht weit gekommen.“