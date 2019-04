Frühlingspirsch - der Auftakt zur Jagdsaison

Freitag Nacht blies der Jägerstammtisch zur alljährlichen Frühlingspirsch in die Einkehr nach Anif. Gerade rechtzeitig, um vor der Jagdsaison noch an der Treffsicherheit zu feilen. Nebst g’standenen Waidmännern wie Markus Meindl, Michael Friesacher, Christoph Bamberger oder Sepp Eder reihten sich auch Damen am Schießstand ein.